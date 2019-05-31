Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, попросил страны Европейского союза сохранить и продолжить развивать санкции, направленные против Российской Федерации, сообщает «Газета.ру». Зеленский озвучил вышеназванную просьбу во время рабочей встречи с руководителями МИД Швеции и Польши. Европейские представители заверили президента Украины в том, что они продолжат его поддерживать в борьбе с Россией.