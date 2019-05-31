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ЦБ рекомендует банкам "фиксировать" самозанятых

31.05.2019 18:55
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ЦБ рекомендует банкам "фиксировать" самозанятых

Центральный банк России дал рекомендации кредитным организация фиксировать в документах клиента его статус самозанятого гражданина. Согласно разъяснениям ЦБ, это необходимо делать для того, чтобы исключить возможность неправомерной блокировки счетов самозанятых, при проверках поступивших денежных средств на соответствие закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов". При этом самозанятым гражданам рекомендуется уведомить банк о своем статусе, предоставив справку из налоговой службы, которую можно сформировать в приложении "Мой налог", пишет РБК.

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