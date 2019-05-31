США ввели пошлины на все товары из Мексики

Соединенные штаты ввели пошлины в размере 5% на все товары из Мексики. Такое решение принял американский лидер Дональд Трамп. При этом президент США подчеркнул, что данное решение связано с наплывом мигрантов из этой страны. Трамп пообещал, что он будет повышать пошлины на ввозимые товары до тех пор, пока власти Мексики не разберутся с проблемой нелегальных мигрантов и их поток на территорию США не прекратится, пишет РБК.