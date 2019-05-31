Счетная палата подсчитала ежедневные траты пенсионеров

Специалисты Счетной палаты РФ подсчитали, сколько денег сможет потратить пенсионер ежедневно при получении пенсии в размере 14 тыс. рублей и после вычета всех необходимых расходов, включая кварплату, предметы личной гигиены и необходимые лекарственные препараты. Получилась сумма в 200 рублей, которую российские пенсионеры смогут потратить на еду, но при условии, что у них не будет лишних трат на одежду и обувь, пишет РИА Новости.