Россия внесет в черный список новых чиновников ЕС

МИД РФ принял решение внести в черный список чиновников Европейского союза, которым запрещен въезд в Россию, новых лиц. Так, согласно опубликованному сообщению ведомства, ЕС долгое время принимал односторонние санкционные ограничения в отношении россиян, теперь пришло время российской стороне ввести ответные санкции. При этом в министерстве подчеркивают, что список лиц, которым будет запрещен въезд на территорию России, будет содержать такое же количество человек, которое содержит список ЕС, пишет РБК.