Порошенко стал лидером партии "Европейская солидарность"

Украинская партия "Европейская солидарность", которая сменила название перед выборами президента страны, а ранее называлась "Блок Петра Порошенко", сменила лидера. Теперь ее будет возглавлять бывший президент Украины Петр Порошенко, который сменил на этом посту мэра Киева Виталия Кличко. Такое решение было принято на съезде делегатов партии. При этом Порошенко вступил в переименованную партию и получил партийный билет только накануне съезда, пишет РИА Новости.