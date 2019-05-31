Рейтинг доверия Путину вырос до 72%

Согласно данным Всероссийского центра общественного мнения, рейтинг доверия населения России главе государства Владимиру Путину составил чуть более 72% при получении ответов респондентов на закрытый вопрос, когда участникам опроса предлагалось выбрать одного из пяти политиков, которому они доверяют: Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Сергея Миронова. При этом рейтинг российского лидера при ответе на открытый вопрос о доверии политикам России в целом, когда участникам опроса предлагается самостоятельно выбрать того политика, которому они доверяют, составил всего 30,5%, пишет ТАСС.