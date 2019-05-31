Костин предложил ограничить срок владения ЦБ санируемыми банками

Президент ВТБ Андрей Костин предложил ограничить Центральный банк России в сроках владения санируемыми банками. С такой инициативой он выступил во время съезда Ассоциации банков России. Речь идет о том, чтобы на законодательном уровне ограничить 5-7 годами тот срок, в течение которого Банк России может владеть акциями санируемого банка.

Заместитель Председателя Правления ЦБ Василий Поздышев ответил на данную инициативу. По его словам, если Центральный банк будет ограничен какими-либо сроками, то для исполнения данного ограничения он должен будет продавать хорошие, прибыльные активы за бесценок, тогда как в настоящий момент ЦБ продает имеющиеся активы по адекватным ценам, пытаясь вернуть вложенные в санацию средства, пишет газета Ведомости.