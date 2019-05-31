Аэропортам присвоили имена великих россиян

С 31 мая 44 воздушным гаваням страны присвоили имена великих людей России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Так московскому аэропорту Шереметьево присвоено имя русского поэта, драматурга и прозаика Александра Сергеевича Пушкина, аэропорт Домодедово будет носить имя первого русского ученого-естествоиспытателя Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково присвоено имя Андрея Туполева. Воздушная гавань Магадана будет назваться именем Владимира Высоцкого, аэропорту Воронежа присвоено имя Петра Первого, а воздушной гавани Тюмени - Дмитрия Менделеева, пишет РИА Новости.