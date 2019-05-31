Премьер Малайзии считает, что Россию бездоказательно обвиняют в крушении Боинга на Украине

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что расследование в связи с крушением, которое произошло с малайзийскм Boeing на Украине в 2014 году, слишком политизируют, передает РИА Новости со ссылкой на Malay Mail. Своим мнением на этот счет он поделился во время пресс-конференции, которая прошла в Токио. Один из его вопросов состоял в том, что у стороны обвинения нет никаких доказательств против России.

«Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине», — задался вопросом Мохамад.

Премьер не исключает, что лайнер могли сбить ополченцы или украинцы, так как «у них тоже есть такая же ракета».