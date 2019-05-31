В «Роскосмосе» объявили новый набор в отряд космонавтов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина. По его словам, речь идет о специалистах, которые будут работать в дальних космических экспедициях на новых пилотируемых кораблях. Рогозин выразил надежду, что активное участие в этом наборе будут принимать и работники ракетно-космической отрасли.