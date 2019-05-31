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Савченко заявила, что Порошенко подорвал армейские склады в Харьковской области

31.05.2019 13:47
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Савченко заявила, что Порошенко подорвал армейские склады в Харьковской области

Военный арсенал украинской армии в городе Балаклея (Харьковская область) был взорван по личному приказу экс-президента страны Петра Порошенко. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, с таким заявлением выступила депутат Рады Надежда Савченко. Она утверждает: подрыв был совершен изнутри, и сделали это военнослужащие ВСУ «Сармат». Более того, как заявила Савченко, об предстоящей «акции» заранее знали главный военный прокурор Анатолий Матиос, а также генеральный прокурор Юрий Луценко.

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