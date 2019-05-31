В Белоруссии может появиться новая конституция

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что в стране может появиться новая конституция. Как передает ТАСС, глава государства не исключает: в главный документ Белоруссии могут быт внесены поправки. Лукашенко подчеркнул: жизнь в государстве «идет бурно», и «конституция начинает немножко отставать». В связи с чем экспертам было поручено подготовить предложения, которые помогут совершенствовать конституцию.