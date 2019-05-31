Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой

Похоже, что Анапа так и не увидит выступление звезды российской эстрады. Мэр города Юрий Поляков поручил начать отмену процедуры электронных торгов, которые предусматривают услугу по выступлению Анастасии Волочковой в рамках концертной программы, приуроченной к открытию курортного сезона-2019, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы мэрии.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», - подчеркнул Поляков.

Примечательно, что артистка уже отреагировала на это сообщение. Как заявила ее PR-директор Наталья Ракицкая, у Волочковой нет никаких претензий в связи с отменой выступления. «Не получилось в этом городе — будет другой», — прокомментировала она ситуацию «Ридусу».