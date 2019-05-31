Россия предлагает Японии полностью отказаться от виз

После встречи со своим коллегой из Японии Таро Коно глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва предложила Токио полностью отказаться от виз, передает ТАСС. Как напомнил министр, со своей стороны Россия продвигала эту инициативу давно. Лавров пояснил, что страны могут начать с отмены деловых или туристических виз. Что думает об этом японская сторона, глава министерства не сообщил.