Москва отказалась продавать Ирану комплексы С-400
31.05.2019 11:05
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Россия решила отказать Ирану в поставке комплексов С-400 «Триумф». Как передает РИА Новости, об этом заявляет Bloomberg, ссылаясь на два своих источника. Как сообщают в агентстве, подобная сделка может стать причиной большой напряженности в ближневосточном регионе, где зреет конфликт между Ираном и США с их арабскими союзниками.
Как уточняется, на данный момент официального подтверждения данной информации нет.
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