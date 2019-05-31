Москва отказалась продавать Ирану комплексы С-400

Россия решила отказать Ирану в поставке комплексов С-400 «Триумф». Как передает РИА Новости, об этом заявляет Bloomberg, ссылаясь на два своих источника. Как сообщают в агентстве, подобная сделка может стать причиной большой напряженности в ближневосточном регионе, где зреет конфликт между Ираном и США с их арабскими союзниками.

Как уточняется, на данный момент официального подтверждения данной информации нет.