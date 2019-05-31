В следующем году в России сократят новогодние каникулы, которые будут продолжаться восемь дней вместо привычных десяти. Как передает «РГ», это связано с «техническими причинами». Как гласит Трудовой кодекс, жители России отдыхают в Новый год с 1 по 6 января и 8 января, а также в Рождество — седьмого января.

Напомним, что в течение двух лет «новогодние каникулы» продолжались десять дней. В частности, в прошлом году 30 и 31 декабря были субботой и воскресеньем и автоматически присоединялись уже к самим праздничным датам, а в 2018-м субботу, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31 декабря.

А вот в этом году 30 и 31 декабря – это уже понедельник и вторник, и поэтому они являются рабочими днями. При этом, как отмечается, выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье) предлагают перенести на понедельник и вторник, 4 и 5 мая.

Соответствующий проект постановления о переносе праздничных дней будет рассмотрен членами Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.