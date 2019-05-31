В акваторию Балтийского моря вошел командный корабль США

Командный корабль США USS Mount Whitney вошел в Балтийское море. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные, предоставленные мониторингом ресурса Marine Traffic. Как сообщается, судно стает участником военно-морских учений НАТО Baltops (Baltic Operations) 2019 – мероприятие будет проходить с 9 по 21 июня неподалеку от побережья Германии, Польши, Латвии, Литвы, Швеции и Дании.

В обще сложности в учениях будут принимать участие 18 стран, являющихся членами и партнерами альянса, а участниками маневра станут двенадцать тысяч военных, 44 корабля и еще порядка сорока 40 самолетов и вертолетов.