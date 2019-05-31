Киев распродает золотой запас Украины

Глава украинского Нацбанка Яков Смолий проинформировал о том, что в мае этого года объем золотовалютных резервов Украины стал меньше на 1,2 миллиарда долларов: с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Как отмечается, эта тенденция связана с огромными выплатами по госдолгу: в частности, в текущем месяце они составили примерно 2 млрд долларов. Кроме этого, по его словам, до конца этого года украинские власти обязаны будут выплатить еще более крупную сумму: 5 млрд долларов внешнего и внутреннего долга.