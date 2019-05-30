Украинская Рада отказалась принять отставку премьера Гройсмана

Сегодня на заседании Рады парламентарии отказались принимать отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана. Как передает РИА Новости, его отставку поддержали только 97 депутатов – при необходимом количестве в 226 голосов.

Напомним, что согласно действующему законодательству Украины, отставка премьера автоматически влечет за собой отставку всего кабмина. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает исполнять свои функции до тех пор, пока не начнет работать новый кабмин.