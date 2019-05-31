В Роструде напомнили о правилах работы в жару

В связи с установлением жаркой погоды во многих российских регионах, специалисты Роструда напомнили сотрудникам и работодателям о правилах работы в жару. Так, работодатели должны обеспечить сотрудникам комфортное место работы, оборудованное кондиционерами, с наличием чистой питьевой воды и необходимых лекарств. При этом, если температура воздуха в рабочем помещении превышает 28,5 градуса рабочий день может быть сокращен на один час, при повышении температуры воздуха выше 29 градусов - на два часа, 30,5 градуса - на четыре часа. Но если работа сотрудников связана с физическими нагрузками, рабочий день сокращается при повышении температуры выше 26,5-27,5 градуса, пишет Российская газета.