Аэрофлот прокомментировал заявление о причинах катастрофы SSJ

Ведущий эксперт МАК Владимир Кофман назвал предварительную причину авиакатастрофы, во время которой в аэропорту Шереметьево сгорел пассажирский авиалайнер SSJ100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск. Так, Кофман заявил, что 5 июня будет опубликован промежуточный отчет по инциденту, но уже известно, что причиной аварии стало грубое приземление.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот", которой принадлежал лайнер, заявили, что в настоящее время расследование катастрофы продолжается, а подобные предварительные заявления являются недопустимыми, так как могут привести к росту социальной напряженности. В Аэрофлоте подчеркнули, что распространение любой информации до окончания расследования противоречит законодательству и является попыткой манипуляции мнением общественности.

Напоминаем, что 5 мая пассажирский авиалайнер авиакомпании "Аэрофлот" следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за возникшей технической неисправности. Экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, во время которой произошло возгорание хвостовой части самолета. Огонь быстро распространился по всему судну. На борту находилось 78 человек. В результате катастрофы погибло 41 человек.