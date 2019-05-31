Минздрав поддержал запрет на курение кальяна

В пресс-службе Минздрава сообщили, что ведомство полностью поддерживает запрет курение кальянов в кафе и ресторанах, уточнив, что Минздрав поддерживает все инициативы, которые направлены на сокращение потребление табака и табачной продукции гражданами страны.

При этом, в ведомстве ссылаются на исследования, согласно которым курение кальяна может привести не только к увеличению частоты сердечных сокращений, повышению артериального давления, снижению легочной функции, опухолям головы, пищевода, легкого и изменениям работы иммунитета, но и увеличить риск заражения туберкулезом, а также привести к распространению других инфекционных заболеваний, в том числе среди персонала и пассивных курильщиков, пишет РИА Новости.