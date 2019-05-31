Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 МАЙ, 07:52 МСК
USD (ЦБ)    65,0583
EUR (ЦБ)    72,4229

31 МАЙ, 07:52 МСК
USD (ЦБ)    65,0583
EUR (ЦБ)    72,4229

Строители соединили российскую и китайскую части моста через реку Амур

31.05.2019 06:27
Комментарии
Строители соединили российскую и китайскую части моста через реку Амур

На российско-китайской границе прошла торжественная церемония соединения частей моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур. Во время церемонии, на которой присутствовал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, строители закрутили последние болты на состыкованных частях, а сторожевые катера России и Китая выпустили сигнальные ракеты зеленого цвета в знак того, что движение открыто. Тем не менее движение по мосту будет открыто только в 2020 году, пишет РИА Новости.

Комментировать (без регистрации)
«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Космическая прогулка. Как российские космонавты на МКС отметили день рождения Алексея Леонова?

Космическая прогулка. Как российские космонавты на МКС отметили день рождения Алексея Леонова?
Наука и технологии

Купи и сохрани. Государство передаст под отели и рестораны памятники, которые само не может спасти?

Купи и сохрани. Государство передаст под отели и рестораны памятники, которые само не может спасти?
Культура

На пенсию по-старому. Россияне смогут получать выплаты по «дореформенному» пенсионному возрасту?

На пенсию по-старому. Россияне смогут получать выплаты по «дореформенному» пенсионному возрасту?
Общество

В национальном этапе Prix D’excellence победили девелоперские проекты из разных регионов России

В национальном этапе Prix D’excellence победили девелоперские проекты из разных регионов России
Интервью и комментарии

Нагоняй от прокурора. Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах с безопасностью в российской авиаотрасли

Нагоняй от прокурора. Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах с безопасностью в российской авиаотрасли
События и факты

Россия и Китай против «экономического терроризма» США, два миллиарда долларов в Россию на искусственный интеллект и другие новости

Россия и Китай против «экономического терроризма» США, два миллиарда долларов в Россию на искусственный интеллект и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов

В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов

В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений

В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений

В Тамбовской области сдали еще один долгострой

В Тамбовской области сдали еще один долгострой

В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод

В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод

Новости дня

07:31 В Роструде напомнили о правилах работы в жару В Роструде напомнили о правилах работы в жару
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
07:10 Аэрофлот прокомментировал заявление о причинах катастрофы SSJ Аэрофлот прокомментировал заявление о причинах катастрофы SSJ
06:45 Минздрав поддержал запрет на курение кальяна Минздрав поддержал запрет на курение кальяна
01:06 Американские врачи выходили самого маленького в мире ребёнка Американские врачи выходили самого маленького в мире ребёнка
00:38 «Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций «Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций
00:30 Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава» Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
30 МАЙ, 23:49 Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Узнай, страна!

30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
30 МАЙ, 18:33 В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений
30 МАЙ, 14:18 В Тамбовской области сдали еще один долгострой В Тамбовской области сдали еще один долгострой
28 МАЙ, 12:29 Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
28 МАЙ, 07:29 Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter