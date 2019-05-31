Строители соединили российскую и китайскую части моста через реку Амур

На российско-китайской границе прошла торжественная церемония соединения частей моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур. Во время церемонии, на которой присутствовал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, строители закрутили последние болты на состыкованных частях, а сторожевые катера России и Китая выпустили сигнальные ракеты зеленого цвета в знак того, что движение открыто. Тем не менее движение по мосту будет открыто только в 2020 году, пишет РИА Новости.