«Газпром» обошел Сбербанк по капитализации обыкновенных акций

В результате торгов на Московской бирже, состоявшихся 30 мая текущего года, курс обыкновенных акций компании «Газпром» вырос на 3%, а капитализация данного вида акций компании составила 5,074 трлн рублей, сообщает «РБК». Тем самым, «Газпром» смог потеснить «Сбербанк», который занял второе место по размеру капитализации обыкновенных акций. Однако, если взять в расчет привилегированные акции, которые продает «Сбербанк», то уже «Газпрому» придется занять вторую строчку рейтинга.