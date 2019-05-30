Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Антон Силуанов, являющийся первым вице-премьером и главой Министерства финансов Российской Федерации, предложил установить единую ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов страны, сообщает «ТАСС». На текущий момент данный вопрос находится на рассмотрении правительства страны. Стоит отметить, что ставка НДФЛ для граждан России составляет 13%, а для всех иностранных граждан она равняется 30%.