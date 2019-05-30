Минфин предложил уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев
30.05.2019 23:49
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Антон Силуанов, являющийся первым вице-премьером и главой Министерства финансов Российской Федерации, предложил установить единую ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов страны, сообщает «ТАСС». На текущий момент данный вопрос находится на рассмотрении правительства страны. Стоит отметить, что ставка НДФЛ для граждан России составляет 13%, а для всех иностранных граждан она равняется 30%.
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