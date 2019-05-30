Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе рабочей встречи с Робертом Портманом, являющимся сенатором США, сообщил о том, что его страна ведет «две войны», сообщают «РИА новости». Первая война ведется против России, преимущественно на международной политической арене. А вторая война ведется внутри самой страны, с бесконтрольно разросшейся коррупцией, которая несет огромную опасность для будущего государства и его жителей.