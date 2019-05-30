В космосе зафиксировали яркие «лучи света», направленные в сторону Земли

В объектив камер Международной космической станции попал необычный светящийся объект, который был зафиксирован до того момента, когда пропала подача сигнала от NASA. На кадрах хорошо видны необычные лучи света, направленные в сторону Земли.

По мнению ряда уфологов в кадр попал именно НЛО, от которого и исходило яркое свечение.

Комментируя видео, известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг сообщил: «Это похоже на космический корабль, который частично скрыт. Солнце находится под определенным углом и делает видимой лишь небольшую часть НЛО».

Уфологи убеждены в том, что специалисты NASA заметили НЛО, после чего сразу же прервали вещание, пишет irishmirror.ie.

По словам Уоринга, опубликованное в Сети видео является доказательством того, что космическое агентство явно что-то скрывает от общественности.

«Сколько еще NASA будет продолжать эту шараду?», – заявил уфолог.