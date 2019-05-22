В Швеции запечатлели странный столб света

Жительница Эскильстуна запечатлела на камеру загадочный столб света. Kristina Skis снимала грозу на камеру мобильного телефона, как вдруг неожиданно в небе появилась необычная вспышка, которая не была похожа на молнию. Просмотрев видео, девушка обнаружила, что странная вспышка представляла собой огромный столб света, поднимающийся от земли к небу. Данный феномен длился всего долю секунды.

Сначала Kristina решила, что это отражение в объективе камеры, однако потом она заметила, что свет был немного затенен скоплением деревьев, то есть его источник, вероятно, находился позади них, пишет anomalien.com.

Опубликованные в Сети кадры привлекли внимание уфологов. Некоторые из них предположили, что столб света исходил от НЛО.