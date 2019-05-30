Сбербанк приостановил разработку планов по работе с криптовалютой

Согласно заявлению официального представителя «Сбербанка», организация приостановила процесс разработки планов и стратегии, связанных с использованием криптовалют, сообщает «ТАСС». К данному решению руководство банка пришло из-за негативной реакции Центрального банка Российской Федерации, который не рассматривает криптовалюту в качестве законного платежного средства. Вполне возможно, что в будущем банк вернется к данному направлению, но только при условии того, что будут приняты законодательные акты, которые присвоят криптовалюте официальный статус.