Аналитики сообщили о рекордном количестве выданных автокредитов

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало отчет, согласно которому стало известно о том, что в апреле текущего года россияне взяли более 90 тыс. кредитов для покупки автомобильного транспорта, сообщает «Российская газета». Наибольшее количество подобных кредитов было оформлено в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области. Согласно данным НБКИ, подобный показатель является самым высоким, начиная с 2014 года.