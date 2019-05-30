Первые в мире умные ценники создали студенты из Новосибирска

Новосибирские студенты смогли создать рабочий экземпляр так называемого «умного ценника», который призван решить частую проблему несоответствия цен, указанных на ценниках, и реальной цены товара, сообщает «1NSK.ru». Ценник выполнен в цифровом формате и автоматически обновляет базу данных, основываясь на внутренней электронной системе торговой организации. Таким образом, цены, указанные на подобных ценниках, всегда будут правдивы.