«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Компания «Аэрофлот», являющаяся крупнейшим в России аэроперевозчиком, сообщила о возросших на 51% убытках по итогам первого квартала текущего года, сообщает «ТАСС». В денежном выражении сумма убытков составила 15,8 млрд рублей. Официальный представитель компании сообщил, что подобные показатели, в первую очередь, связаны с ростом затрат на авиационное топливо.