«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
30.05.2019 20:46
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Компания «Аэрофлот», являющаяся крупнейшим в России аэроперевозчиком, сообщила о возросших на 51% убытках по итогам первого квартала текущего года, сообщает «ТАСС». В денежном выражении сумма убытков составила 15,8 млрд рублей. Официальный представитель компании сообщил, что подобные показатели, в первую очередь, связаны с ростом затрат на авиационное топливо.
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