Россия оказалась среди самых посещаемых стран

Всемирная туристическая организация (UNWTO), составила рейтинг самых посещаемых в мире стран, в первую двадцатку которого была включена Россия, сообщает «Lenta.ru». По итогам 2018 года Россию посетили порядка 24,6 млн туристов, что принесло ей 16 строчку в мировом рейтинге. Первые пять строчек вышеназванного рейтинга заняли такие страны, как: Франция, Испания, США, Китай и Италия.