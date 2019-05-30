ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк России, сообщила о том, что ее ведомство поддерживает предложение об увеличении суммы страхования банковских вкладов граждан, сообщает ИА «REGNUM». На текущий момент, сумма в 1,4 млн рублей является застрахованной и подлежит возврату в случае банкротства банковской организации. Согласно озвученному предложению, подобную сумму необходимо увеличить до 10 млн рублей.