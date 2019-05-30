«Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом

Официальный представитель сети розничных магазинов «Магнит» сообщил о начале тестовых испытаний нового сервиса по доставке покупок из своей сети на дом, сообщает «РБК». На текущий момент в испытаниях принимают участие лишь 5 магазинов сети, находящиеся в Краснодаре. По словам официального представителя «Магнита» , по итогам вышеназванных испытаний будут разработаны необходимые бизнес процессы, которые позволят перенести механику сервиса доставки на федеральный уровень.