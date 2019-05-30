Квалифицированным иммигрантам быстро дадут российское гражданство

Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому иностранные специалисты смогут получить российское гражданство в укороченные сроки, сообщает «ТАСС». Речь идет о тех специалистах, чья специальность находится в списке профессий Министерства труда России. Для них установят срок профессиональной деятельности в 1 год, которая должна осуществляться на территории России, после чего они смогут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном и ускоренном порядке.