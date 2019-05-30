К авиадебоширам будут применять наручники

Экипажи авиалайнеров смогут применять к авиадебоширам более жесткие средства контроля и обезвреживания. Так, Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который разрешает применять к агрессивно настроенным пассажирам самолетов пластиковые наручники. Комментируя данный проект закона спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данная жесткая мера необходима, так как агрессивные действия авиадебоширов могут нести вред другим пассажирам воздушного судна и даже привести к авиакатастрофе, пишет РБК.