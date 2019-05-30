Таинственное кораблекрушение 19-го века случайно обнаруженно в Мексиканском заливе

Во время тестирования подводного беспилотного оборудования в Мексиканском заливе команда из Национального управления по океану и атмосфере (NOAA) сделала замечательное открытие, ранее неизвестное таинственное кораблекрушение 19-го века.

Остатки корпуса судна более или менее целы до ватерлинии, так как медная обшивка защитила корабельные балки, но некоторые части обшивки, однако, испортились и отвалились от корпуса, оставив только края медной пластины там, где они были к нему прикреплены. Вся конструкция судна выше ватерлинии отсутствует, и есть несколько следов стоячего такелажа судна. Эксперты рассматривают возможность того, что корабль затонул в результате пожара, произошедшего на судне.

Обнаруженный корабль - это парусное судно, построенное где-то в середине 19-го века, возможно, шхуна или бриг, длиной примерно 37,8 метра. Судно деревянное, с медной обшивкой на дне, а на задней кромке руля ученые обнаружили цифры "2109". Нос корабля, его корпус и остатки его брашпиля (форма лебедки) дали ключ к разгадке того, когда судно было построено. Однако, эта информация не указывает на возраст судна на момент его потери, которая могла случиться десятилетиями позже.

В ходе первоначальных наблюдений также были обнаружены медные и железные артефакты, но во время погружения не было обнаружено никаких диагностических артефактов, отражающих снаряжение, профессию, национальность или экипаж судна, пишет FoxNews.