Большие города могут создавать свои облака

Поэты романтики могут быть правы: жизнь в городе мрачнее. Хотя общеизвестно, что в богатых бетоном городах на несколько градусов жарче, чем в пригороде. Ученые определили, что города способны увеличивать свой собственный облачный покров.

Изучив спутниковые изображения Лондона и Парижа, исследователи обнаружили, что весной и летом небо над современными мегаполисами постоянно облачно во второй половине дня и вечером на несколько процентных пунктов, чем в близлежащих сельских районах. Результат удивителен: недостаток растительности в городах приводит к сухости, что должно привести к меньшему испарению воды и образованию облаков.

Используя наземные наблюдения в Лондоне, исследователи предположили, что тепло, сохраняемое зданиями до полудня, приводит к турбулентности в воздухе, «питая облака облаками», пишет sciencemag.org. Хотя в ходе исследования были зафиксированы лишь эти «затянувшиеся» облака в двух европейских городах, тем не менее есть основания полагать, что подобное явление распространено и в других мегаполисах.