Правительство сохранило свой прогноз по росту ВВП России

Правительство РФ сохранило на прежнем уровне свой предыдущий прогноз по росту ВВП России в 2019 году. Об этом сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. Ранее, Правительство прогнозировало рост экономики России по итогам текущего года на уровне 1,3%. Тем не менее, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что рост ВВП России по итогам 2019 года не сможет подняться выше 1%, пишет ТАСС.