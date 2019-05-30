Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 МАЙ, 18:57 МСК
USD (ЦБ)    65,0583
EUR (ЦБ)    72,4229

30 МАЙ, 18:57 МСК
USD (ЦБ)    65,0583
EUR (ЦБ)    72,4229

Канцлером Австрии впервые стала женщина

30.05.2019 17:30
Комментарии
Канцлером Австрии впервые стала женщина

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял решение назначить временно исполняющим обязанности канцлера страны председателя конституционного суда Австрии Бригитту Бирляйн. Это первый раз в истории страны, когда канцлером Австрии стала женщина. Ее обязанностью будет формирование переходного правительства, которое будут действовать в стране до проведения досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Ранее, президент Австрии освободил от выполнения обязанностей правительство бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца из-за вотума недоверия, вынесенного парламентом страны, пишет газета Известия.

Комментировать (без регистрации)
США не будут пользоваться услугами РФ при космических пусках
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

На пенсию по-старому. Россияне смогут получать выплаты по «дореформенному» пенсионному возрасту?

На пенсию по-старому. Россияне смогут получать выплаты по «дореформенному» пенсионному возрасту?
Общество

В национальном этапе Prix D’excellence победили девелоперские проекты из разных регионов России

В национальном этапе Prix D’excellence победили девелоперские проекты из разных регионов России
Интервью и комментарии

Нагоняй от прокурора. Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах с безопасностью в российской авиаотрасли

Нагоняй от прокурора. Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах с безопасностью в российской авиаотрасли
События и факты

Россия и Китай против «экономического терроризма» США, два миллиарда долларов в Россию на искусственный интеллект и другие новости

Россия и Китай против «экономического терроризма» США, два миллиарда долларов в Россию на искусственный интеллект и другие новости
События и факты

Спасти рядового школьника. Почему выросла смертность детей в российских школах?

Спасти рядового школьника. Почему выросла смертность детей в российских школах?
Общество

Примерный семьянин. Кому в России собираются выплачивать «отцовский капитал»?

Примерный семьянин. Кому в России собираются выплачивать «отцовский капитал»?
Общество

Узнай, страна

В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов

В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов

В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений

В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений

В Тамбовской области сдали еще один долгострой

В Тамбовской области сдали еще один долгострой

В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод

В Пензенской области ввели в эксплуатацию крупнейший в Европе птицеперерабатывающий завод

Новости дня

18:30 К авиадебоширам будут применять наручники К авиадебоширам будут применять наручники
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
17:58 Правительство сохранило свой прогноз по росту ВВП России Правительство сохранило свой прогноз по росту ВВП России
17:43 Средняя цена на бензин в России выросла на 0,2% Средняя цена на бензин в России выросла на 0,2%
16:59 США не будут пользоваться услугами РФ при космических пусках США не будут пользоваться услугами РФ при космических пусках
16:19 Путин отметил важность развития технологии искусственного интелекта Путин отметил важность развития технологии искусственного интелекта
15:43 ЦБ ожидает снижение ставок по кредитам ЦБ ожидает снижение ставок по кредитам
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
15:11 Рада обратится в ООН по правам коренных народов России Рада обратится в ООН по правам коренных народов России

Узнай, страна!

18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18:33 В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений В Татарстане запущено производство безвредных биоудобрений
14:18 В Тамбовской области сдали еще один долгострой В Тамбовской области сдали еще один долгострой
28 МАЙ, 12:29 Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
28 МАЙ, 07:29 Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter