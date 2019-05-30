Канцлером Австрии впервые стала женщина

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял решение назначить временно исполняющим обязанности канцлера страны председателя конституционного суда Австрии Бригитту Бирляйн. Это первый раз в истории страны, когда канцлером Австрии стала женщина. Ее обязанностью будет формирование переходного правительства, которое будут действовать в стране до проведения досрочных выборов в нижнюю палату парламента. Ранее, президент Австрии освободил от выполнения обязанностей правительство бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца из-за вотума недоверия, вынесенного парламентом страны, пишет газета Известия.