США не будут пользоваться услугами РФ при космических пусках

Соединенные штаты не будут пользоваться услугами России при запуске коммерческих спутников начиная с 31 декабря 2022 года. Такое решение принято Министерством обороны США. При этом Российская Федерация уже внесена в специальный список стран, с которыми Штатам запрещено сотрудничать во время реализации космических программ, в который входят Китай, Северная Корея, Иран, Сирия и Судан, пишет ТАСС.