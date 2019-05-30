Путин отметил важность развития технологии искусственного интелекта
30.05.2019 16:19
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На прошедшем совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта, глава России Владимир Путин заявил, что та страна, которая станет монополистом в сфере искусственного интеллекта будет править миром. Поэтому России необходимо сосредоточить максимум внимания на развитии в стране технологий искусственного интеллекта, которые стали одним из ключевых направлений технологического прогресса, пишет ТАСС.
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