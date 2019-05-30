ЦБ ожидает снижение ставок по кредитам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор ожидает снижения ставок по кредитам. Об этом она сообщила во время своего выступления в Государственной думе РФ. По ее словам, учитывая складывающуюся экономическую ситуацию в России, а также снижение уровня инфляции, Набиуллина считает возможным понижение ставок по кредитам в России до 8% к 2024 году, как было прописано в президентском указе, пишет ТАСС.