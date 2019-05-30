Большинство россиян хранят сбережения в рублях

Специалисты холдинга "Ромир" провели собственное исследование и выяснили, где россияне хранят свои сбережения. Согласно полученным данным, около 46% опрошенных заявили, что они имеют сбережения. При этом большинство участников опроса сообщили, что хранят свои сбережения на банковских счетах. Так, 74% респондентов хранят деньги только в рублях, 2% опрошенных заявили, что свои денежные средства хранят в долларах или евро, а 24% имеют сбережения как в российских рублях, так и в других валютах, пишет РИА Новости.