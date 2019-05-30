Порошенко пожаловался, что США недостаточно поддержали его на выборах

Бывший украинский президент Петр Порошенко пожаловался, заявив, что Штаты оказали ему недостаточную поддержку на прошедших выборах. Как передает РИА Новости, об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Наш ответ был: мы не выбираем людей, мы поддерживаем принципы и политику», — отчитался он во время своего выступления в Carnegie в Вашингтоне.

Волкер подчеркнул, что Вашингтон готов работать с любым признанным украинским лидером, и США, по его словам, являются сторонниками укрепления демократии, реформ и борьбы с коррупцией. При этом, с ориентацией на Запад.