Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановке действия ДРСМД

Глава РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, в котором речь идет о приостановке Россией действия ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение спикера Вячеслава Володина. В разговоре с представителями СМИ он пояснил, что Совет ГД планирует ознакомиться с документом в течение часа, после чего будут определены сроки его рассмотрения.