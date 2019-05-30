Владимир Путин подписал закон, который разрешает больным ВИЧ усыновлять детей

Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом, согласно которому больным ВИЧ и вирусом гепатита разрешается усыновлять детей, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт правовой информации. Как уточняется, с этого момента у судебных инстанций будет возможность отступать от положений ст. 127 Семейного кодекса, в котором был сформирован список заболеваний, запрещающий гражданам усыновлять или становиться опекуном.