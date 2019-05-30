Епархия Екатеринбурга жалуется на нехватку храмов

О нехватке храмов в Екатеринбурге заявила пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, информирует РИА Новости. При этом, как она отметила, горожане уже предложили 53 площадки, где может быть построен храм святой Екатерины. На сегодняшний день в городе существует больше шестидесяти храмов. Кроме них, по словам Тамбовой, действует еще 30 приходов, которые размещены «в приспособленных помещениях».